Италия11 апреля 2024, 23:17 |
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Наполи в шаге от продления контракта с Кварахцелией
Официально о подписании нового соглашения объявят в мае
11 апреля 2024, 23:17 |
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«Наполи» находится на заключительной стадии переговоров по поводу нового контракта с 23-летним вингером сборной Грузии Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ожидается, что официально о продлении контракта чемпионы Италии объявят в начале мая. Соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. «Наполи» хочет включить в контракт клаусулу в размере 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что по новому контракту зарплата Кварацхелии вырастет в три раза: с 1,5 до 4,5 миллиона евро в год.
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