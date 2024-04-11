Наполи в шаге от продления контракта с Кварахцелией

«Наполи» находится на заключительной стадии переговоров по поводу нового контракта с 23-летним вингером сборной Грузии Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ожидается, что официально о продлении контракта чемпионы Италии объявят в начале мая. Соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. «Наполи» хочет включить в контракт клаусулу в размере 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что по новому контракту зарплата Кварацхелии вырастет в три раза: с 1,5 до 4,5 миллиона евро в год.