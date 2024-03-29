Хвича близок к новому контракту с Наполи, его зарплату увеличат втрое

23-летний грузинский футболист Хвича Кварацхелия в ближайшее время может продлить контракт с «Наполи».

По информации Calciomercato, неаполитанцы предпринимают отчаянные шаги, чтобы в одно трансферное окно не потерять двух лидеров – и Виктора Осимхена, и Хвичу Кварацхелию. И если с намерениями нигерийца покинуть клуб все понятно, то грузин может остаться. Для этого «Наполи» готово повысить ему зарплату втрое, с нынешних 1,5 млн до 4,5 млн евро «чистыми» за сезон.

Теперь сторонам осталось обговорить срок действия нового контракта – либо до 2028-го, либо до 2029-го, а также сумму отступных.

Добавим, что в нынешнем сезоне Серии А Кварацхелия провел 27 матчей, в которых отличился 10 мячами и 4 голевыми передачами.