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Италия
29 марта 2024, 13:37 | Обновлено 29 марта 2024, 13:38
379
0

Хвича близок к новому контракту с Наполи, его зарплату увеличат втрое

Неаполитанцы не хотят потерять в одно трансферное окно двух лидеров

29 марта 2024, 13:37 | Обновлено 29 марта 2024, 13:38
379
0
Хвича близок к новому контракту с Наполи, его зарплату увеличат втрое
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

23-летний грузинский футболист Хвича Кварацхелия в ближайшее время может продлить контракт с «Наполи».

По информации Calciomercato, неаполитанцы предпринимают отчаянные шаги, чтобы в одно трансферное окно не потерять двух лидеров – и Виктора Осимхена, и Хвичу Кварацхелию. И если с намерениями нигерийца покинуть клуб все понятно, то грузин может остаться. Для этого «Наполи» готово повысить ему зарплату втрое, с нынешних 1,5 млн до 4,5 млн евро «чистыми» за сезон.

Теперь сторонам осталось обговорить срок действия нового контракта – либо до 2028-го, либо до 2029-го, а также сумму отступных.

Добавим, что в нынешнем сезоне Серии А Кварацхелия провел 27 матчей, в которых отличился 10 мячами и 4 голевыми передачами.

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Наполи Хвича Кварацхелия продление контракта Серия A
Источник Calciomercato
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Теннис
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