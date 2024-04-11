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Украина. Вторая лига
11 апреля 2024, 21:23 | Обновлено 11 апреля 2024, 21:24
447
0

Основатель ФК Сумы: клуб имеет профи-статус и будет играть после войны

Геннадий Демьяненко рассказал: ликвидировано лишь коммунальное предприятие

11 апреля 2024, 21:23 | Обновлено 11 апреля 2024, 21:24
447
0
Основатель ФК Сумы: клуб имеет профи-статус и будет играть после войны
Instagram. Геннадий Демьяненко

Экс-президент и основатель ФК «Сумы», ныне глава Сумского районного совета Геннадий Демьяненко прокомментировал информацию о ликвидации футбольного клуба:

«Как экс-президент ФК «Сумы» и, самое главное, его болельщик, хочу предоставить другим единомышленникам-болельщикам, ультрас и горожанам информацию о ликвидации ФК «Сумы».

Действительно, 10 апреля Сумским городским советом принято решение о прекращении коммунального предприятия «Футбольный клуб «Сумы» Сумского городского совета путем ликвидации. Отмечаю, что речь идет именно о коммунальном предприятии, которому в свое время от ФК «Сумы» были переданы права на участие в соревнованиях и профессиональную аттестацию.

Пока же решением горсовета от коммунального «ФК «Сумы» СМР возвращено право на спортивные результаты ФК «Сумы», торговую марку и его право на аттестацию на участие во Всеукраинских соревнованиях по футболу среди команд клубов профессионалов.

Более того, УАФ и ПФЛ уже продолжили профессиональный статус ФК «Сумы» и забронировали его участие в чемпионате среди команд-клубов Второй лиги ПФЛ Украины сезона 2025/26. Таким образом, ФК «Сумы» продолжил профессиональный статус клуба, имеет действующего президента и болельщиков. И после окончания войны обязательно продолжит выступления, порадует своих болельщиков зрелищной игрой и результатами».

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Сумы ликвидация Вторая лига Украины
Источник Instagram
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