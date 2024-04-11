Принято решении о ликвидации украинского клуба, игравшего во Второй лиге

На заседании сессии Сумского городского совета депутаты проголосовали за решение о прекращении коммунального предприятия «Футбольный клуб Сумы» Сумского городского совета путем ликвидации.

За ликвидацию коммунального футбольного клуба проголосовали 23 депутата.

Коммунальный футбольный клуб был создан в 2021 году на базе футбольного клуба LS Group (Верхняя Сыворотка).

Планировалось, что в нем будут играть воспитанники сумских ДЮСШ, однако в первый же год руководством была набрана куча легионеров, которые за полсезона во Второй лиге 2021/22 сумели одержать 1 победу и 2 ничьи в 19 матчах.

После полномасштабного вторжения клуб фактически прекратил свое существование. Директор клуба Виталий Проценко примет участие в ликвидационной комиссии, которую возглавила начальник отдела физкультуры и спорта Елизавета Обравит.