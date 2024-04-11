Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Принято решении о ликвидации украинского клуба, игравшего во Второй лиге
Украина. Вторая лига
11 апреля 2024, 21:05 | Обновлено 11 апреля 2024, 21:25
2486
4

Принято решении о ликвидации украинского клуба, игравшего во Второй лиге

Сумской горсовет проголосовал за ликвидацию футбольного клуба Сумы

11 апреля 2024, 21:05 | Обновлено 11 апреля 2024, 21:25
2486
4
Принято решении о ликвидации украинского клуба, игравшего во Второй лиге
ФК Сумы

На заседании сессии Сумского городского совета депутаты проголосовали за решение о прекращении коммунального предприятия «Футбольный клуб Сумы» Сумского городского совета путем ликвидации.

За ликвидацию коммунального футбольного клуба проголосовали 23 депутата.

Коммунальный футбольный клуб был создан в 2021 году на базе футбольного клуба LS Group (Верхняя Сыворотка).

Планировалось, что в нем будут играть воспитанники сумских ДЮСШ, однако в первый же год руководством была набрана куча легионеров, которые за полсезона во Второй лиге 2021/22 сумели одержать 1 победу и 2 ничьи в 19 матчах.

После полномасштабного вторжения клуб фактически прекратил свое существование. Директор клуба Виталий Проценко примет участие в ликвидационной комиссии, которую возглавила начальник отдела физкультуры и спорта Елизавета Обравит.

По теме:
Основатель ФК Сумы: клуб имеет профи-статус и будет играть после войны
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
Тренер ФК ЮКСА: «Команда образцово провела начало матча против Звягеля»
Сумы ликвидация Вторая лига Украины
Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 11 апреля 2024, 21:12 1
Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный еврокубковый поединок

Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Футбол | 11 апреля 2024, 19:58 13
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову

Португальский клуб готов заплатить 30 миллионов евро

Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Футбол | 11.04.2024, 08:22
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Футбол | 10.04.2024, 23:20
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Байер Хаби Алонсо хочет купить украинскую звезду. Интересуется и ПСЖ
Футбол | 11.04.2024, 00:24
Байер Хаби Алонсо хочет купить украинскую звезду. Интересуется и ПСЖ
Байер Хаби Алонсо хочет купить украинскую звезду. Интересуется и ПСЖ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Сумы и Харьков там вообще все грустно
не удивлюсь, если и 1925 летом прекратит существование. Бизнес либо сворачивается либо мигрирует.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Дані Рохас
Бабки отмыли и можно распускаться. Правда прифронтовые территории, там жизнь щас не возможна
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
11.04.2024, 06:15 6
Футбол
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
09.04.2024, 23:59 52
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
10.04.2024, 07:32 2
Футбол
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
09.04.2024, 21:11 3
Теннис
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Бавария – 2:2. Один тайм для Зинченко. Видео голов и обзор матча
10.04.2024, 00:59 3
Футбол
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем