Принято решении о ликвидации украинского клуба, игравшего во Второй лиге
Сумской горсовет проголосовал за ликвидацию футбольного клуба Сумы
На заседании сессии Сумского городского совета депутаты проголосовали за решение о прекращении коммунального предприятия «Футбольный клуб Сумы» Сумского городского совета путем ликвидации.
За ликвидацию коммунального футбольного клуба проголосовали 23 депутата.
Коммунальный футбольный клуб был создан в 2021 году на базе футбольного клуба LS Group (Верхняя Сыворотка).
Планировалось, что в нем будут играть воспитанники сумских ДЮСШ, однако в первый же год руководством была набрана куча легионеров, которые за полсезона во Второй лиге 2021/22 сумели одержать 1 победу и 2 ничьи в 19 матчах.
После полномасштабного вторжения клуб фактически прекратил свое существование. Директор клуба Виталий Проценко примет участие в ликвидационной комиссии, которую возглавила начальник отдела физкультуры и спорта Елизавета Обравит.
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