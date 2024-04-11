Лига Европы11 апреля 2024, 21:10 |
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Трубин – в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Марселя
Украинский голкипер выйдет с первых минут
11 апреля 2024, 21:10 |
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Сегодня, 11 апреля «Бенфика» Анатолия Трубина в первом матче четвертьфинала Лиги Европы в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» примет «Марсель». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Голкипер сборной Украины выйдет в основе «Бенфики» на матч.
Составы команд:
«Бенфика»: Трубин, Аурснес, Отаменди, Антониу Силва, Бах, Жоау Невеш, Флорентину, Нерес, Рафа Силва, Ди Мария, Тенгстедт
«Марсель»: Пау Лопес, Мерлен, Жиго, Балерди, Мбемба, Кондогбия, Верету, Луис Энрике, Обамеянг, Харит, Мумбанья
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