Трубин – в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Марселя

Сегодня, 11 апреля «Бенфика» Анатолия Трубина в первом матче четвертьфинала Лиги Европы в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» примет «Марсель». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Голкипер сборной Украины выйдет в основе «Бенфики» на матч.

Составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Аурснес, Отаменди, Антониу Силва, Бах, Жоау Невеш, Флорентину, Нерес, Рафа Силва, Ди Мария, Тенгстедт

«Марсель»: Пау Лопес, Мерлен, Жиго, Балерди, Мбемба, Кондогбия, Верету, Луис Энрике, Обамеянг, Харит, Мумбанья