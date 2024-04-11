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  4. Трубин – в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Марселя
Лига Европы
11 апреля 2024, 21:10 |
168
0

Трубин – в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Марселя

Украинский голкипер выйдет с первых минут

11 апреля 2024, 21:10 |
168
0
Трубин – в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 11 апреля «Бенфика» Анатолия Трубина в первом матче четвертьфинала Лиги Европы в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» примет «Марсель». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Голкипер сборной Украины выйдет в основе «Бенфики» на матч.

Составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Аурснес, Отаменди, Антониу Силва, Бах, Жоау Невеш, Флорентину, Нерес, Рафа Силва, Ди Мария, Тенгстедт

«Марсель»: Пау Лопес, Мерлен, Жиго, Балерди, Мбемба, Кондогбия, Верету, Луис Энрике, Обамеянг, Харит, Мумбанья

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Бенфика Марсель Анатолий Трубин Лига Европы стартовые составы
Источник УЕФА
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