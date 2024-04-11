Два игрока Зари после травм вернулись в общую группу после травм

Как стало известно Sport.ua, сегодня в общей группе «Зари» уже тренировались Герреро и Жуниор, которые из-за повреждений в последнее время не могли помочь луганской команде.

Их возвращение в строй было кстати, ведь в апреле «Заря» должна сыграть еще четыре календарных поединка в чемпионате УПЛ, из которых два – с «Шахтером» (18 апреля – перенесенный матч 10-го тура и 22 апреля – 25-го тура).

Сейчас панамец Герреро в текущем сезоне провел за «Зарю» 16 матчей и записал в свой актив семь голов, а бразилец Жуниор сыграл в четырех поединках.

Ранее защитник «Зари» Арсений Батагов поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Днепра-1» (ничья 2:2).