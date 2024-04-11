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  4. Два игрока Зари после травм вернулись в общую группу после травм
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 19:43 |
304
0

Два игрока Зари после травм вернулись в общую группу после травм

Герреро и Жуниор смогут сыграть в следующем туре

11 апреля 2024, 19:43 |
304
0
Два игрока Зари после травм вернулись в общую группу после травм
ФК Заря Луганск. Эдуардо Герреро

Как стало известно Sport.ua, сегодня в общей группе «Зари» уже тренировались Герреро и Жуниор, которые из-за повреждений в последнее время не могли помочь луганской команде.

Их возвращение в строй было кстати, ведь в апреле «Заря» должна сыграть еще четыре календарных поединка в чемпионате УПЛ, из которых два – с «Шахтером» (18 апреля – перенесенный матч 10-го тура и 22 апреля – 25-го тура).

Сейчас панамец Герреро в текущем сезоне провел за «Зарю» 16 матчей и записал в свой актив семь голов, а бразилец Жуниор сыграл в четырех поединках.

Ранее защитник «Зари» Арсений Батагов поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Днепра-1» (ничья 2:2).

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Заря Луганск Эдуардо Герреро травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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