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  4. Арсений БАТАГОВ: «Удалось переломить игру против Днепра-1»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2024, 21:44 |
127
0

Арсений БАТАГОВ: «Удалось переломить игру против Днепра-1»

Защитник «Зари» – о матче против «Днепра-1»

09 апреля 2024, 21:44 |
127
0
Арсений БАТАГОВ: «Удалось переломить игру против Днепра-1»
Sportarena. Арсений Батагов

Защитник «Зари» Арсений Батагов поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Днепра-1» (ничья 2:2):

– Арсений, дайте ваш краткий комментарий по матчу.
– Первые 15 минут матч складывался очень неплохо для нас: мы имели момент со стандарта, хорошо контролировали игру, прессинговали. Потом какой-то был упадок сил, соперник воспользовался этим и переломил ход игры, конец первого тайма был тяжелый для нас. Затем два гола со стандартов, но мы показали характер, нам удалось переломить игру, поэтому и получили неплохой для нас результат.

– Матч против «Днепра-1» является для вас чем-то особенным, или это обычный рядовой матч?
– На любую игру я стараюсь выходить с максимальным настроем. Матч был особенный потому, что я все-таки воспитанник этой команды. Но по настройке - особой разницы от других игр нет.

– Вас вызвали в сборную во время последней паузы. Можете рассказать о тренировках в национальной команде? Возможно, узнали что-то новое для себя?
– Действительно, это топовый уровень, очень сильные игроки. Это большой опыт для меня, для всех, кто поехал туда с молодежной сборной, поэтому я больше, чем доволен этим.

– Во время сирен тренер говорил, что счет устраивает «Зарю». Получается, что была установка играть на ничью?
– Не могу сказать, что мы играли на ничью, все равно хочется выиграть, но игра так складывалась, что нам было тяжело, плюс тревоги, поэтому я думаю, что на выезде с такой командой, как «Днепр-1», это довольно неплохой результат.

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Арсений Батагов Заря Луганск Днепр-1 Днепр-1 - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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