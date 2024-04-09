Арсений БАТАГОВ: «Удалось переломить игру против Днепра-1»

Защитник «Зари» Арсений Батагов поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против «Днепра-1» (ничья 2:2):

– Арсений, дайте ваш краткий комментарий по матчу.

– Первые 15 минут матч складывался очень неплохо для нас: мы имели момент со стандарта, хорошо контролировали игру, прессинговали. Потом какой-то был упадок сил, соперник воспользовался этим и переломил ход игры, конец первого тайма был тяжелый для нас. Затем два гола со стандартов, но мы показали характер, нам удалось переломить игру, поэтому и получили неплохой для нас результат.

– Матч против «Днепра-1» является для вас чем-то особенным, или это обычный рядовой матч?

– На любую игру я стараюсь выходить с максимальным настроем. Матч был особенный потому, что я все-таки воспитанник этой команды. Но по настройке - особой разницы от других игр нет.

– Вас вызвали в сборную во время последней паузы. Можете рассказать о тренировках в национальной команде? Возможно, узнали что-то новое для себя?

– Действительно, это топовый уровень, очень сильные игроки. Это большой опыт для меня, для всех, кто поехал туда с молодежной сборной, поэтому я больше, чем доволен этим.

– Во время сирен тренер говорил, что счет устраивает «Зарю». Получается, что была установка играть на ничью?

– Не могу сказать, что мы играли на ничью, все равно хочется выиграть, но игра так складывалась, что нам было тяжело, плюс тревоги, поэтому я думаю, что на выезде с такой командой, как «Днепр-1», это довольно неплохой результат.