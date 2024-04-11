Бущан рассказал, виноват ли Лунин в пропущенных голах от Ман Сити в ЛЧ

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

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Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной.

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал игру Лунина в этом матче.

«Я не эксперт по пропущенным голам. Я считаю, что Андрей сыграл хороший матч, тем более с такой командой. Это было тяжело, но он хорошо проявил себя», – сказал Бущан.