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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 20:08 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:19
1717
3

Бущан рассказал, виноват ли Лунин в пропущенных голах от Ман Сити в ЛЧ

Украинский вратарь пропустил досадный гол в начале матча

11 апреля 2024, 20:08 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:19
1717
3
Бущан рассказал, виноват ли Лунин в пропущенных голах от Ман Сити в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

В составе «Реала» вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Все голы он пропустил из-за пределов штрафной.

Вратарь «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал игру Лунина в этом матче.

«Я не эксперт по пропущенным голам. Я считаю, что Андрей сыграл хороший матч, тем более с такой командой. Это было тяжело, но он хорошо проявил себя», – сказал Бущан.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник ВЗбирна
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Комментарии 3
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Standard
Бущан НЕ розповів, чи винен Лунін у пропущених голах.
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+2
Gargantua
это дипломатия
политкорректность по отношению к коллеге
все понимают, что первый гол - грубейшая ошибка вратаря
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+1
Saar
троль)))
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-1
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