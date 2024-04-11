Верес срочно дозаявил голкипера
Дело в травме опытного Евгения Паста
После серьезной травмы Евгения Паста, который выбыл до конца 2024 года, в «Вересе» возникли определенные проблемы с позицией вратаря.
Перед началом весенней части сезона в аренду в перволиговый «Кремень» был отправлен Арсений Коркодим.
Как стало известно Sport.ua, ровенчанам пришлось срочно дозаявлять Вадима Ющишина, который в прошлом сезоне уже провел за «Верес» три поединка. Еще одним дублером опытного капитана команды Богдана Когута стал Михаил Кулик из молодежного состава (U-19).
Все они под руководством Олега Шандрука готовятся к календарному поединку 24 тура чемпионата УПЛ – с ЛНЗ, который состоится 15 апреля.
Сейчас «Верес» занимает 13 место, набрав 19 очков.
Напомним, что ранее стало известно, что голкипер «Вереса» Евгений Паст пропустит минимум 6 месяцев из-за повреждения колена, которое футболист получил в матче УПЛ против «Оболони».
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