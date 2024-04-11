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Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 19:29 |
951
0

Верес срочно дозаявил голкипера

Дело в травме опытного Евгения Паста

11 апреля 2024, 19:29 |
951
0
Верес срочно дозаявил голкипера
ФК Верес. Вадим Ющишин

После серьезной травмы Евгения Паста, который выбыл до конца 2024 года, в «Вересе» возникли определенные проблемы с позицией вратаря.

Перед началом весенней части сезона в аренду в перволиговый «Кремень» был отправлен Арсений Коркодим.

Как стало известно Sport.ua, ровенчанам пришлось срочно дозаявлять Вадима Ющишина, который в прошлом сезоне уже провел за «Верес» три поединка. Еще одним дублером опытного капитана команды Богдана Когута стал Михаил Кулик из молодежного состава (U-19).

Все они под руководством Олега Шандрука готовятся к календарному поединку 24 тура чемпионата УПЛ – с ЛНЗ, который состоится 15 апреля.

Сейчас «Верес» занимает 13 место, набрав 19 очков.

Напомним, что ранее стало известно, что голкипер «Вереса» Евгений Паст пропустит минимум 6 месяцев из-за повреждения колена, которое футболист получил в матче УПЛ против «Оболони».

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Верес Ровно Евгений Паст Вадим Ющишин травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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