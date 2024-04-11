Соперник по группе на Евро-2024. Украина U-17 провела контрольный матч

Сборная Украины U-17 провела второй за три дня контрольный матч против Кипра U-17, который будет соперником украинской команды на Евро-2024.

На этот раз юные украинцы уступили 1:2, хотя в первой встрече выиграли 2:0.

На старте второго тайма киприоты отличились дважды и не реализовали пенальти, а единственный гол гостей в конце матча оформил Иван Андрейко.

Товарищеский матч юношеских сборных. Ларнака (Кипр)

11.04.2024

Кипр (U-17) - Украина (U-17) - 2:1 (0:0)

Голы: Михалас (52, с пенальти), С. Димостенус (58) - Андрейко (90+3)

На 56-й минуте Лукаидис (К) не реализовал пенальти (вратарь)

Украина (U-17): Харечко, Рябоконь (Третяк, 73), Баршак (Шелекета, 46), Данковский, Бойко (Дигтярь, 58), Цымбалюк (Угринчук, 58), Тютюнов, Кривцов, Денисов, Зудин, Андрейко

На Евро-2024 U-17, который пройдет с 20 мая по 5 июня, соперниками Украины будут Кипр, Чехия и Сербия.