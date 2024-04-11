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  4. Агент Волошина: «Назар заинтересован в варианте со Страсбургом»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 18:25 | Обновлено 11 апреля 2024, 18:26
327
0

Агент Волошина: «Назар заинтересован в варианте со Страсбургом»

Никита Швец – о будущем вингера «Динамо»

11 апреля 2024, 18:25 | Обновлено 11 апреля 2024, 18:26
327
0
Агент Волошина: «Назар заинтересован в варианте со Страсбургом»
ФК Динамо. Назар Волошин

Агент Назара Волошина Никита Швец прокомментировал интерес к вингеру «Динамо» со стороны «Страсбурга»:

— Никита, правда ли, что «Страсбург» интересуется Назаром Волошиным?
— Да, эта информация соответствует действительности, «Страсбург» проявляет достаточно существенную заинтересованность.

— А как сам Назар относится к такому варианту, ему он интересен?
— Он тоже заинтересован.

— С «Динамо» уже был разговор, какова позиция киевлян?
— Официального контактирования клубов пока не было. Уже летом будет какая-то конкретика.

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Страсбург Никита Швец Назар Волошин Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1
Источник Украинский футбол
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