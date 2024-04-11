Агент Волошина: «Назар заинтересован в варианте со Страсбургом»

Агент Назара Волошина Никита Швец прокомментировал интерес к вингеру «Динамо» со стороны «Страсбурга»:

— Никита, правда ли, что «Страсбург» интересуется Назаром Волошиным?

— Да, эта информация соответствует действительности, «Страсбург» проявляет достаточно существенную заинтересованность.

— А как сам Назар относится к такому варианту, ему он интересен?

— Он тоже заинтересован.

— С «Динамо» уже был разговор, какова позиция киевлян?

— Официального контактирования клубов пока не было. Уже летом будет какая-то конкретика.