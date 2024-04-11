Агент Волошина: «Назар заинтересован в варианте со Страсбургом»
Никита Швец – о будущем вингера «Динамо»
Агент Назара Волошина Никита Швец прокомментировал интерес к вингеру «Динамо» со стороны «Страсбурга»:
— Никита, правда ли, что «Страсбург» интересуется Назаром Волошиным?
— Да, эта информация соответствует действительности, «Страсбург» проявляет достаточно существенную заинтересованность.
— А как сам Назар относится к такому варианту, ему он интересен?
— Он тоже заинтересован.
— С «Динамо» уже был разговор, какова позиция киевлян?
— Официального контактирования клубов пока не было. Уже летом будет какая-то конкретика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
10 апреля победы одержали Барселона и Атлетико, днем ранее зафиксировали 2 ничьи
Матчи запомнились рядом крутых результативных передач