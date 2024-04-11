ОБАМЕЯНГ: «Лига Европы как будто отдушина для нас в этом непростом сезоне»
Первый матч между «Бенфикой» и «Марселем» пройдет 11 апреля в Лиссабоне
Форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал предстоящее противостояние с португальской «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги Европы.
«Лига Европы для нас как будто отдушина в этом непростом сезоне. Нужно выложиться на максимуме и сделать в этих двух матчах все возможное от нас. «Марсель» дома и на выезде играет по-разному. Первый матч будет чрезвычайно важным, ну а дома мы способны на все, что доказали с «Вильярреалом», – приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.
Отметим, что «Марсель» в нынешнем сезоне Лиги 1 занимает восьмое место, отставая от зоны еврокубков на четыре очка. Что касается личных показателей Обамеянга, то габонский форвард забил 9 мячей в нынешнем турнире и является лучшим бомбардиром (33 гола) в истории Лиги Европы.
Напомним, первый матч между «Бенфикой» и «Марселем» пройдет 11 апреля в Лиссабоне.
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