Англия11 апреля 2024, 17:07 |
660
3
«Я в молодости»: Алиев сравнил себя со звездой Манчестер Сити
Экс-футболист увидел у себя много общего с Филом Фоденом
11 апреля 2024, 17:07 |
660
3
Просмотр первого матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3) вызвал у бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева ностальгию.
Экс-футболист опубликовал на своей странице в Instagram фото хавбека английского клуба Фила Фодена, отличившегося красавцем-голом в ворота Лунина, и «скромно» подписал: «Я в молодости».
Что ж, наши читатели сами могут сделать выводы, насколько велика схожесть…
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2024, 08:22 10
У Валенсии нет денег для выкупа контракт Романа Яремчука у «Брюгге»
Футбол | 11 апреля 2024, 09:48 6
Француз – о полузащитнике «горожан»
Футбол | 11.04.2024, 06:15
Футбол | 10.04.2024, 21:54
Футбол | 11.04.2024, 14:31
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Не сміши ! Тобі до Фодена , як мені з Криму до Київа рачки .
Порівняв х## з пальцем ))
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.04.2024, 00:51 2
09.04.2024, 19:07 8
10.04.2024, 07:01 2
10.04.2024, 17:48 41
10.04.2024, 14:33 15
09.04.2024, 23:59 52
10.04.2024, 00:59 3
09.04.2024, 21:11 3