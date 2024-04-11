«Я в молодости»: Алиев сравнил себя со звездой Манчестер Сити

Просмотр первого матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3) вызвал у бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева ностальгию.

Экс-футболист опубликовал на своей странице в Instagram фото хавбека английского клуба Фила Фодена, отличившегося красавцем-голом в ворота Лунина, и «скромно» подписал: «Я в молодости».

Что ж, наши читатели сами могут сделать выводы, насколько велика схожесть…