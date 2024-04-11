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  4. «Я в молодости»: Алиев сравнил себя со звездой Манчестер Сити
Англия
11 апреля 2024, 17:07 |
660
3

«Я в молодости»: Алиев сравнил себя со звездой Манчестер Сити

Экс-футболист увидел у себя много общего с Филом Фоденом

11 апреля 2024, 17:07 |
660
3
«Я в молодости»: Алиев сравнил себя со звездой Манчестер Сити
ФК Динамо. Александр Алиев

Просмотр первого матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3) вызвал у бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева ностальгию.

Экс-футболист опубликовал на своей странице в Instagram фото хавбека английского клуба Фила Фодена, отличившегося красавцем-голом в ворота Лунина, и «скромно» подписал: «Я в молодости».

Что ж, наши читатели сами могут сделать выводы, насколько велика схожесть…

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Александр Алиев Фил Фоден Динамо Киев Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник Instagram
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Xzibit11
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0
0665826283
Не сміши ! Тобі до Фодена , як мені з Криму до Київа рачки .
Ответить
0
Serhii P.
Порівняв х## з пальцем ))
Ответить
0
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