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Англия
11 апреля 2024, 15:59 |
118
0

Тренер Спортинга прокомментировал информацию о переговорах с Ливерпулем

Рубен Аморим сосредоточен на завоевании трофеев с лиссабонским клубом

11 апреля 2024, 15:59 |
118
0
Тренер Спортинга прокомментировал информацию о переговорах с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим заявил, что не общался с представителями «Ливерпуля» и не договаривался с английским клубом о контракте.

«Встреч с кем-то из «Ливерпуля» не было, разговоров тоже, как и достигнутого соглашения. Я главный тренер «Спортинга», я хочу побеждать здесь, и я не встречался с представителями других клубов. На этом хватит. Это последний раз, когда я говорю о своём будущем», — приводит слова Аморима известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» достиг устной договорённости с Аморимом. Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии, дважды стал обладателем Кубка (2020/2021, 2021/2022) и однажды Суперкубка Португалии (2021/2022).

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Ливерпуль Рубен Аморим Спортинг Лиссабон назначение тренера
Источник Фабрицио Романо
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