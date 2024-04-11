Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико

В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Жироны» Мичел сообщил, что украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков получил повреждение икроножной мышцы и остается под вопросом на матч с «Атлетико».

Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.