Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Мичел рассказал, что Виктор Цыганков получил повреждение икроножной мышцы
В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Жирона».
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Главный тренер «Жироны» Мичел сообщил, что украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков получил повреждение икроножной мышцы и остается под вопросом на матч с «Атлетико».
Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.
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