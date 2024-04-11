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  4. Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Испания
11 апреля 2024, 15:23 |
1730
0

Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико

Мичел рассказал, что Виктор Цыганков получил повреждение икроножной мышцы

11 апреля 2024, 15:23 |
1730
0
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде. Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Жироны» Мичел сообщил, что украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков получил повреждение икроножной мышцы и остается под вопросом на матч с «Атлетико».

Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Жирона - Атлетико травма Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник Diari de Girona
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