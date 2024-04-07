В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция