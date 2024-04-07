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Испания
07 апреля 2024, 11:49 |
352
0

Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 15:00 поединок 31-го тура испанской Ла Лиги

07 апреля 2024, 11:49 |
352
0
Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Жирона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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