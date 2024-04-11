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  4. После матча с Оболонью Минай до игры с Динамо останется в Киеве
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 14:32 |
337
0

После матча с Оболонью Минай до игры с Динамо останется в Киеве

Закарпатцы решили задержаться на несколько дней в столице

11 апреля 2024, 14:32 |
337
0
После матча с Оболонью Минай до игры с Динамо останется в Киеве
ФК Минай

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» сегодня вечером отправятся в Киев, где 13 апреля проведут календарный поединок 24-го тура чемпионата УПЛ – с «Оболонью».

В этом матче не сможет принять участие Кирилл Прокопчук, который из-за травмы ключицы выбыл на месяц.

Никак не произойдет долгожданное возвращение в строй Назария Воробчака, много пропустившего из-за повреждения крестообразной связки, а недавно не избежавшего еще одного хирургического вмешательства. Теперь в лучшем случае он сможет помочь «горожанам» в мае.

Кстати, «Минай» дал согласие задержаться в столице еще на несколько дней и 17 апреля сыграть здесь перенесенный матч 16-го тура с «Динамо». Все расходы по пребыванию закарпатцев в Киеве динамовцы возьмут на себя.

Сейчас «Минай» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 14 очков.

Напомним, ранее главный тренер ужгородцев Желько Любенович пояснил, почему закарпатцы согласились домашний матч с киевлянами провести в столице.

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Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кирилл Прокопчук Назарий Воробчак травма Оболонь Киев Динамо Киев инсайд
Источник Sport.ua
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