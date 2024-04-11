Французский легионер Карпат не сыграет с Левым берегом

Как стало известно Sport.ua, один из последних зимних новичков «зелено-белых» французский полузащитник Джаред Хаса не поможет своей команде в завтрашнем поединке 4-го тура в группе «Чемпионская» Первой лиги – с «Левым берегом».

Джаред не избежал повреждения в матче второго тура с «Викторией» и по этой причине уже пропустил следующий поединок львовян – с ФСК «Мариуполь».

По имеющимся данным, Хаса собирается возобновить тренировки в общей группе после возвращения «Карпат» из Киева и быть в боевой спортивной форме до противостояния 5-го тура с «Ингульцем», которое состоится 19 апреля.

«Карпаты» уверенно лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 54 очка.

Ранее украинский полузащитник «Лехии» Иван Желизко назвал главную причину того, что он решил продолжать карьеру за границей.