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  4. Французский легионер Карпат не сыграет с Левым берегом
Украина. Первая лига
11 апреля 2024, 14:04 |
204
0

Французский легионер Карпат не сыграет с Левым берегом

Хавбек Джаред Хаса восстанавливается после повреждения

11 апреля 2024, 14:04 |
204
0
Французский легионер Карпат не сыграет с Левым берегом
ФК Карпаты. Джаред Хаса

Как стало известно Sport.ua, один из последних зимних новичков «зелено-белых» французский полузащитник Джаред Хаса не поможет своей команде в завтрашнем поединке 4-го тура в группе «Чемпионская» Первой лиги – с «Левым берегом».

Джаред не избежал повреждения в матче второго тура с «Викторией» и по этой причине уже пропустил следующий поединок львовян – с ФСК «Мариуполь».

По имеющимся данным, Хаса собирается возобновить тренировки в общей группе после возвращения «Карпат» из Киева и быть в боевой спортивной форме до противостояния 5-го тура с «Ингульцем», которое состоится 19 апреля.

«Карпаты» уверенно лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 54 очка.

Ранее украинский полузащитник «Лехии» Иван Желизко назвал главную причину того, что он решил продолжать карьеру за границей.

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Карпаты Львов травма Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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