Французский легионер Карпат не сыграет с Левым берегом
Хавбек Джаред Хаса восстанавливается после повреждения
Как стало известно Sport.ua, один из последних зимних новичков «зелено-белых» французский полузащитник Джаред Хаса не поможет своей команде в завтрашнем поединке 4-го тура в группе «Чемпионская» Первой лиги – с «Левым берегом».
Джаред не избежал повреждения в матче второго тура с «Викторией» и по этой причине уже пропустил следующий поединок львовян – с ФСК «Мариуполь».
По имеющимся данным, Хаса собирается возобновить тренировки в общей группе после возвращения «Карпат» из Киева и быть в боевой спортивной форме до противостояния 5-го тура с «Ингульцем», которое состоится 19 апреля.
«Карпаты» уверенно лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 54 очка.
Ранее украинский полузащитник «Лехии» Иван Желизко назвал главную причину того, что он решил продолжать карьеру за границей.
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