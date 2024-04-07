Ставили ультиматум. Украинский легионер признался, почему уехал за границу

Украинский полузащитник «Лехии» Иван Желизко назвал главную причину того, что он решил продолжать карьеру за границей:

«Хочу, чтобы украинские клубы, которые воспитали своих воспитанников, либо помогали своему родному клубу, либо их продавали за хорошую цену. Очень досадно смотреть, когда кто-то выстреливает, кто-то где-то засветится, и ему ставят ультиматум: ты никуда не уйдешь, ты нигде не сыграешь и т.д.

Я думаю, что это повсюду так, просто, например, в Европе люди могут найти компромисс. А у нас сразу тебе ставят ультиматум. Это то, что я знаю. У меня были идеи, чтобы продолжить карьеру в Европе, но я понимал, что мне 17 лет, я не встал еще на ноги как футболист.

У меня было в планах закончить чемпионат с дублем и, по возможности, тренироваться, играть за первую команду. Но главным критерием того, что я не продлил контракт, стало то, что мне поставили ультиматум».

Иван Желизко покинул львовские «Карпаты» в 2018 году, после чего играл за команды «Карвина» (Чехия), «Валмиера» (Латвия), «Лехия» Гданьск (Польша).