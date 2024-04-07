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Украина. Премьер лига
07 апреля 2024, 13:17 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:44
1609
1

Ставили ультиматум. Украинский легионер признался, почему уехал за границу

Иван Желизко назвал причину своего решения продолжить карьеру в Европе

07 апреля 2024, 13:17 | Обновлено 07 апреля 2024, 13:44
1609
1
Ставили ультиматум. Украинский легионер признался, почему уехал за границу
Трендец. Иван Желизко

Украинский полузащитник «Лехии» Иван Желизко назвал главную причину того, что он решил продолжать карьеру за границей:

«Хочу, чтобы украинские клубы, которые воспитали своих воспитанников, либо помогали своему родному клубу, либо их продавали за хорошую цену. Очень досадно смотреть, когда кто-то выстреливает, кто-то где-то засветится, и ему ставят ультиматум: ты никуда не уйдешь, ты нигде не сыграешь и т.д.

Я думаю, что это повсюду так, просто, например, в Европе люди могут найти компромисс. А у нас сразу тебе ставят ультиматум. Это то, что я знаю. У меня были идеи, чтобы продолжить карьеру в Европе, но я понимал, что мне 17 лет, я не встал еще на ноги как футболист.

У меня было в планах закончить чемпионат с дублем и, по возможности, тренироваться, играть за первую команду. Но главным критерием того, что я не продлил контракт, стало то, что мне поставили ультиматум».

Иван Желизко покинул львовские «Карпаты» в 2018 году, после чего играл за команды «Карвина» (Чехия), «Валмиера» (Латвия), «Лехия» Гданьск (Польша).

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Иван Желизко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Карпаты Львов
Источник Трендец
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Gargantua
тут есть чувак, который во всех подобных новостях очень жалеет, что украинские футболисты играют в УПЛ для украинцев а не разъзжаются в 10 елет по Европе.
Ему бы Желищко понравился, тем более и карьера у него блестящая. Не то что например у Циганкова и Довбика.
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