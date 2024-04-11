Видео. Фанаты Арсенала толпой избили болельщика Баварии на трибунах
Поклонник мюнхенцев незаконно проник на стадион, за что был наказан
Во вторник, 9 апреля, в Лондоне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» – 2:2.
Во время игры на трибунах стадиона произошел неприятный инцидент с участием болельщиков «канониров» и одного фаната «Баварии».
Как сообщает Daily Mail, фанат немецкой команды незаконно проник на стадион, что не понравилось лондонцам. Англичане начали толпой избивать немца, на что вовремя отреагировали стюарды и прекратили драку.
Добавим, что болельщикам «Баварии» было запрещено посещать первую игру с «Арсеналом» из-за поведения в матче с «Лацио», где они бросали петарды на стадионе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья обыграл Рио Ногути во 2-м раунде челленджера в Пусане
Шакур Стивенсон считает, что Александра будет тяжело победить