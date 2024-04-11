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  4. Видео. Фанаты Арсенала толпой избили болельщика Баварии на трибунах
Лига чемпионов
11 апреля 2024, 12:44 |
478
0

Видео. Фанаты Арсенала толпой избили болельщика Баварии на трибунах

Поклонник мюнхенцев незаконно проник на стадион, за что был наказан

11 апреля 2024, 12:44 |
478
0
Видео. Фанаты Арсенала толпой избили болельщика Баварии на трибунах
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 апреля, в Лондоне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» – 2:2.

Во время игры на трибунах стадиона произошел неприятный инцидент с участием болельщиков «канониров» и одного фаната «Баварии».

Как сообщает Daily Mail, фанат немецкой команды незаконно проник на стадион, что не понравилось лондонцам. Англичане начали толпой избивать немца, на что вовремя отреагировали стюарды и прекратили драку.

Добавим, что болельщикам «Баварии» было запрещено посещать первую игру с «Арсеналом» из-за поведения в матче с «Лацио», где они бросали петарды на стадионе.

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Источник Daily Mail
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