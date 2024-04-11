Тренер Интер Майами оценил фиаско Месси и Ко в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино дал оценку поражению команды со счетом 1:3 от «Монтеррея» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

«Сегодняшнее поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом соревновании. Мы хорошо противостояли «Монтеррею» в первом матче и в этой игре старались до тех пор, пока Бертераме не забил гол. Именно в тот момент серия для нас закончилась», — заявил Мартино.

«Интер Майами», цвета которого защищают аргентинец Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов, вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В первой игре «Монтеррей» также обыграл флоридцев – 2:1.

«Монтеррей» в полуфинале турнира сыграет против «Коламбус Крю».