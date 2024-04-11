Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Интер Майами оценил фиаско Месси и Ко в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Major League Soccer
11 апреля 2024, 12:48 | Обновлено 11 апреля 2024, 12:53
119
0

Тренер Интер Майами оценил фиаско Месси и Ко в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

Херардо Мартино – о вылете подопечных из турнира

11 апреля 2024, 12:48 | Обновлено 11 апреля 2024, 12:53
119
0
Тренер Интер Майами оценил фиаско Месси и Ко в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино дал оценку поражению команды со счетом 1:3 от «Монтеррея» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

«Сегодняшнее поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом соревновании. Мы хорошо противостояли «Монтеррею» в первом матче и в этой игре старались до тех пор, пока Бертераме не забил гол. Именно в тот момент серия для нас закончилась», — заявил Мартино.

«Интер Майами», цвета которого защищают аргентинец Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов, вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В первой игре «Монтеррей» также обыграл флоридцев – 2:1.

«Монтеррей» в полуфинале турнира сыграет против «Коламбус Крю».

По теме:
Без Месси, но с украинцем. Известны полуфиналисты Лиги чемпионов КОНКАКАФ
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Херардо Мартино Лионель Месси Лига чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Монтеррей
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
Бокс | 10 апреля 2024, 21:15 2
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри

Шакур Стивенсон считает, что Александра будет тяжело победить

Марченко впервые в 2024 году пробился в четвертьфинал турнира
Теннис | 11 апреля 2024, 09:45 2
Марченко впервые в 2024 году пробился в четвертьфинал турнира
Марченко впервые в 2024 году пробился в четвертьфинал турнира

Илья обыграл Рио Ногути во 2-м раунде челленджера в Пусане

СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
Футбол | 10.04.2024, 13:45
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Футбол | 10.04.2024, 14:33
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Названы лучший игрок и тренер 23-го тура Украинской Премьер-лиги
Футбол | 11.04.2024, 11:24
Названы лучший игрок и тренер 23-го тура Украинской Премьер-лиги
Названы лучший игрок и тренер 23-го тура Украинской Премьер-лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 2
Футбол
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
09.04.2024, 19:46 4
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51 2
Футбол
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
Суперкамбек мужа Свитолиной. Монфис впервые с 2016 года выиграл в Монако
09.04.2024, 21:11 3
Теннис
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
Вышел Зинченко – пошла игра. Арсенал сумел дома не проиграть Баварии
09.04.2024, 23:55 22
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
МИЛЕВСКИЙ: «После пенальти Швейцарии на меня смотрели как на придурка»
09.04.2024, 19:07 8
Футбол
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
09.04.2024, 23:59 52
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
11.04.2024, 06:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем