Тренер Интер Майами оценил фиаско Месси и Ко в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Херардо Мартино – о вылете подопечных из турнира
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино дал оценку поражению команды со счетом 1:3 от «Монтеррея» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
«Сегодняшнее поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом соревновании. Мы хорошо противостояли «Монтеррею» в первом матче и в этой игре старались до тех пор, пока Бертераме не забил гол. Именно в тот момент серия для нас закончилась», — заявил Мартино.
«Интер Майами», цвета которого защищают аргентинец Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов, вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В первой игре «Монтеррей» также обыграл флоридцев – 2:1.
«Монтеррей» в полуфинале турнира сыграет против «Коламбус Крю».
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