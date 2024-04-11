«Он был не в себе». Легенда МЮ раскритиковал Доннарумму за матч с Барсой

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд подверг критике действия голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:3).

«Думаю, Доннарумма был не в лучшей форме, он вышел на матч и потерпел фиаско.

Его рост – шесть футов и семь или восемь дюймов (196 см. – прим.), но он играл так, словно в нем всего пять футов девять дюймов (примерно 175 см. – прим.).

Я не понимаю, как он забывает о своем росте. Он был совершенно не в себе», – заявил ныне 45-летний Фердинанд.

Джанлуиджи Доннаруммы по итогам матча ПСЖ – «Барселона» получил оценку 3 от L’Equipe.