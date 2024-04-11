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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 09:08 | Обновлено 11 апреля 2024, 09:09
666
0

Провал или другое? Во Франции оценили игру Мбаппе против Барселоны

Нападающий ПСЖ ничем не запомнился

11 апреля 2024, 09:08 | Обновлено 11 апреля 2024, 09:09
666
0
Провал или другое? Во Франции оценили игру Мбаппе против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В среду, 10 апреля, в Париже состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Барселоной», в котором со счетом 3:2 победили каталонцы.

Форвард парижан Килиан Мбаппе провел на поле весь поединок, не отличился в нем результативными действиями и ни разу не пробил в створ ворот соперника. Как следствие, за свои действия уроженец Парижа получил одну из самых низких оценок среди всех игроков.

Французская газета L’Equipe оценила игру футболистов обеих команд по десятибалльной шкале. Мбаппе получил «тройку».

ПСЖ: Доннарумма – 3, Маркиньос – 5, Эрнандес – 4, Бералдо – 2, Нуну Мендеш – 6, Витинья – 7, Ли Кан Ин – 4, Фабиан Руис – 5, Асенсио – 3, Дембеле – 6, Мбаппе – 3.

«Барселона»: тер Штеген – 6, Жоау Канселу – 5, Кубарси – 6, Араухо – 6, Кунде – 6, де Йонг – 5, Роберто – 4, Рафинья – 8, Илкай Гюндоган – 6, Ямал – 5, Левандовски – 7.

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Источник L'Equipe
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