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Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 11:24 |
81
0

Названы лучший игрок и тренер 23-го тура Украинской Премьер-лиги

Признание получили Марино Пушич и Артем Бондаренко

11 апреля 2024, 11:24 |
81
0
Названы лучший игрок и тренер 23-го тура Украинской Премьер-лиги
ФК Шахтер. Марино Пушич

Украинская Премьер-лига официально объявила имена лучшего игрока и лучшего тренера 23-го тура. Поединки 23-го тура Украинской Премьер-лиги прошли с 6 по 9 апреля.

Лучшим игроком тура стал полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко, который помог «горнякам» победить львовский «Рух» (3:1), оформив в поединке два точных удара.

Лучшим тренером был назван наставник «Шахтера» Марино Пушич, с которым «горняки» продолжают после победы над «Рухом» возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

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Шахтер Донецк Артем Бондаренко Марино Пушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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