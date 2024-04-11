Названы лучший игрок и тренер 23-го тура Украинской Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига официально объявила имена лучшего игрока и лучшего тренера 23-го тура. Поединки 23-го тура Украинской Премьер-лиги прошли с 6 по 9 апреля.

Лучшим игроком тура стал полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко, который помог «горнякам» победить львовский «Рух» (3:1), оформив в поединке два точных удара.

Лучшим тренером был назван наставник «Шахтера» Марино Пушич, с которым «горняки» продолжают после победы над «Рухом» возглавлять турнирную таблицу УПЛ.