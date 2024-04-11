Гризманн назвал условие для общей победы Атлетико над Боруссией Д
Нападающий – о противостоянии со «шмелями»
Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн дал оценку победе над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Очень важно победить в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Мы отдохнем и отправимся с Германию, чтобы тоже попытаться выиграть.
Во втором тайме они владели мячом, у нас были моменты, когда мы могли забить третий гол. Во втором тайме нам приходилось много терпеть. На выезде нам также придется терпеть, чтобы выиграть матч. Мы обладаем достаточно выскоим уровнем, чтобы выйти в полуфинал, но мы знаем, какая там атмосфера», – признался Гризманн.
Ранее стало известно, что Антуан Гризманн вошел в число претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
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