Германия11 апреля 2024, 09:25 |
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Хуммельс отметил в Боруссии Д гвардейский топ-юбилей. Сколько до рекорда?
Защитник продолжает погоню за Михаэлем Цорком
11 апреля 2024, 09:25 |
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Защитник Матс Хуммельс провел 500-й матч за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах.
Случилось это 10 апреля в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2).
35-летний Матс стал вторым игроком в истории «шмелей», достигшим этой отметки.
Действующим рекордсмен «Боруссии» Дортмунд по количеству матчей является Михаэль Цорк (572).
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