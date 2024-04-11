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  4. Хуммельс отметил в Боруссии Д гвардейский топ-юбилей. Сколько до рекорда?
Германия
11 апреля 2024, 09:25 |
109
0

Хуммельс отметил в Боруссии Д гвардейский топ-юбилей. Сколько до рекорда?

Защитник продолжает погоню за Михаэлем Цорком

11 апреля 2024, 09:25 |
109
0
Хуммельс отметил в Боруссии Д гвардейский топ-юбилей. Сколько до рекорда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Защитник Матс Хуммельс провел 500-й матч за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах.

Случилось это 10 апреля в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2).

35-летний Матс стал вторым игроком в истории «шмелей», достигшим этой отметки.

Действующим рекордсмен «Боруссии» Дортмунд по количеству матчей является Михаэль Цорк (572).

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Михаэль Цорк Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд
Источник Sport.ua
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