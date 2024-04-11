Хуммельс отметил в Боруссии Д гвардейский топ-юбилей. Сколько до рекорда?

Защитник Матс Хуммельс провел 500-й матч за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах.

Случилось это 10 апреля в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2).

35-летний Матс стал вторым игроком в истории «шмелей», достигшим этой отметки.

Действующим рекордсмен «Боруссии» Дортмунд по количеству матчей является Михаэль Цорк (572).