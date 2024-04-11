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11 апреля 2024, 08:42 |
822
2

Свитолина выделила трех украинских спортсменов и назвала кумира детства

Элина отметила бойцовский характер спортсменов Украины

11 апреля 2024, 08:42 |
822
2
Свитолина выделила трех украинских спортсменов и назвала кумира детства
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала интервью каналу Action Sports Jax.

Украинка отметила характер спортсменов страны и назвала кумира детства:

«Я думаю, что это наш дух, который мы имеем. У меня было несколько разговоров с Владимиром Кличко.

Все дело в том, чтобы всегда выкладываться на полную силу. Сдаваться – это не вариант. Когда я была юной, то Владимир меня очень вдохновлял. Я всегда стараюсь находить это вдохновение в наших людях.

У нас много сейчас топовых спортсменов. Это и Усик, и Зинченко, и Мудрик, и очень много сильных спортсменов, которые тоже борются за нашу страну, которые привлекают к ней внимание, потому что каждый день происходит много событий по всему миру и это нелегко делать.

Но для нас, потому что мы из Украины, мы это держим близко к сердцу. Я чувствую, что у нас есть этот несокрушимый дух, так же как и у украинцев, которые сейчас дома переживают очень сложные моменты каждый день.

Я чувствую, что это нас действительно объединяет, и объединяет ради одной мечты, что однажды мы вернемся в Украину и там будем в безопасности, привезем обратно наших детей в Украину и они смогут наслаждаться своим временем там. Поэтому мы все держимся вместе ради победы», – сказала Свитолина.

12–13 апреля Элина сыграет за сборную Украины против Румынии в квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг.

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Элина Свитолина Михаил Мудрик Александр Зинченко Александр Усик Владимир Кличко
Источник YouTube
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Андрій Шевченко
Просто в Лондоні живе і інших не знає....а зіна і дебіл, то не топ навіть в своїх клубах....так жалюгідні баночники.
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0
Swimmer
топ-гравцi Зiнченко та Мудрик? Так i живемо...((( 
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-2
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