Свитолина выделила трех украинских спортсменов и назвала кумира детства

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала интервью каналу Action Sports Jax.

Украинка отметила характер спортсменов страны и назвала кумира детства:

«Я думаю, что это наш дух, который мы имеем. У меня было несколько разговоров с Владимиром Кличко.

Все дело в том, чтобы всегда выкладываться на полную силу. Сдаваться – это не вариант. Когда я была юной, то Владимир меня очень вдохновлял. Я всегда стараюсь находить это вдохновение в наших людях.

У нас много сейчас топовых спортсменов. Это и Усик, и Зинченко, и Мудрик, и очень много сильных спортсменов, которые тоже борются за нашу страну, которые привлекают к ней внимание, потому что каждый день происходит много событий по всему миру и это нелегко делать.

Но для нас, потому что мы из Украины, мы это держим близко к сердцу. Я чувствую, что у нас есть этот несокрушимый дух, так же как и у украинцев, которые сейчас дома переживают очень сложные моменты каждый день.

Я чувствую, что это нас действительно объединяет, и объединяет ради одной мечты, что однажды мы вернемся в Украину и там будем в безопасности, привезем обратно наших детей в Украину и они смогут наслаждаться своим временем там. Поэтому мы все держимся вместе ради победы», – сказала Свитолина.

12–13 апреля Элина сыграет за сборную Украины против Румынии в квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг.