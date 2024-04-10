ФОТО. Украинские красавицы. Как Свитолина и команда готовятся к Румынии
12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к КБДК
12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Встреча состоится на кортах комплекса в Omni Amelia Island Resort во Флориде, США. Покрытие – зеленый (серый) грунт.
В состав украинской команды вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила Киченок, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок. Капитаном является Михаил Филима.
Сборная Украины провела тренировку в полном составе на кортах Флориды.
ФОТО. Украинские красавицы. Как Свитолина и команда готовятся к Румынии
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