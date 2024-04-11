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Испания
11 апреля 2024, 08:22 |
526
0

Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24

У Валенсии нет денег для выкупа контракт Романа Яремчука у «Брюгге»

11 апреля 2024, 08:22 |
526
0
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

28-летний украинский форвард Роман Яремчук покинет испанскую «Валенсию» по завершению сезона 2023/24.

Об этом сообщает Voetbalnieuws. По информации источника, у «летучих мышей» нет в планах выкупать контракт украинца у бельгийского «Брюгге» из-за слабой статистики нападающего.

Кроме того сообщается, что у «Валенсии» нет денег для этого, а на новую аренду «Брюгге» не согласится.

18-кратный чемпион Бельгии намерен продать летом Яремчука и надеется, что после Евро-2024 будут претенденты на трансфер Романа. «Брюгге» надеется компенсировать хотя бы часть из 17 миллионов евро, которые потратил на его приобретение из «Бенфики».

В текущем сезоне чемпионата Испании Яремчук отыграл 30 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

В 2022 году «Брюгге» купил украинца у «Бенфики», а в 2023 отдал игрока в «Валенсию».

Ранее экс-агент Яремчука рассказал, что в «Динамо» обвиняли Романа в том, что он пьет.

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Роман Яремчук Валенсия Брюгге аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Voetbal Nieuws
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