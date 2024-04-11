Два матча перенесли. Кто сыграет в 1/8 финала престижного турнира в Монако?

10 апреля определились практически все участники 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Мастерс).

Встречи Миомир Кецманович – Григор Димитров и Хольгер Руне – Сумит Нагал были прерваны из-за дождя. Они продолжаться сегодня, 12 апреля, в 12:00 по Киеву.

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович без проблем разбил Романа Сафиуллина в двух партиях.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис во 2-м раунде уступил Даниилу Медведеву.

Вторая ракетка мира Янник Синнер разгромил Себастьяна Корду 6:1, 6:2.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти

Алекс Де Минаур [11] – Алексей Попырин



Лоренцо Сонего – Уго Умбер [14]

Хуберт Хуркач [10] – Каспер Рууд [8]

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [5] – Стефанос Циципас [12]

Карен Хачанов [15] – Даниил Медведев [4]

Хольгер Руне [7] / Сумит Нагал – Миомир Кецманович / Григор Димитров [9]

Ян-Леннард Штруфф – Янник Синнер