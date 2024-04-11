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  4. Два матча перенесли. Кто сыграет в 1/8 финала престижного турнира в Монако?
ATP
11 апреля 2024, 05:22 |
337
0

Два матча перенесли. Кто сыграет в 1/8 финала престижного турнира в Монако?

Гаэль Монфис проиграл Даниилу Медведеву, Новак Джокович выбил Роман Сафиуллина

11 апреля 2024, 05:22 |
337
0
Два матча перенесли. Кто сыграет в 1/8 финала престижного турнира в Монако?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

10 апреля определились практически все участники 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Мастерс).

Встречи Миомир Кецманович – Григор Димитров и Хольгер Руне – Сумит Нагал были прерваны из-за дождя. Они продолжаться сегодня, 12 апреля, в 12:00 по Киеву.

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович без проблем разбил Романа Сафиуллина в двух партиях.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис во 2-м раунде уступил Даниилу Медведеву.

Вторая ракетка мира Янник Синнер разгромил Себастьяна Корду 6:1, 6:2.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти
Алекс Де Минаур [11] – Алексей Попырин

Лоренцо Сонего – Уго Умбер [14]
Хуберт Хуркач [10] – Каспер Рууд [8]

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [5] – Стефанос Циципас [12]
Карен Хачанов [15] – Даниил Медведев [4]

Хольгер Руне [7] / Сумит Нагал – Миомир Кецманович / Григор Димитров [9]
Ян-Леннард Штруфф – Янник Синнер

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ATP Монте-Карло Гаэль Монфис Новак Джокович Лоренцо Музетти Алекс де Минаур Алексей Попырин Лоренцо Сонего Уго Умбер Хуберт Хуркач Александр Зверев Стефанос Циципас Карен Хачанов Даниил Медведев Сумит Нагал Хольгер Руне Миомир Кецманович Григор Димитров Ян-Леннард Штруфф Янник Синнер
Источник Sport.ua
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