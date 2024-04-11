Два матча перенесли. Кто сыграет в 1/8 финала престижного турнира в Монако?
Гаэль Монфис проиграл Даниилу Медведеву, Новак Джокович выбил Роман Сафиуллина
10 апреля определились практически все участники 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Мастерс).
Встречи Миомир Кецманович – Григор Димитров и Хольгер Руне – Сумит Нагал были прерваны из-за дождя. Они продолжаться сегодня, 12 апреля, в 12:00 по Киеву.
Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович без проблем разбил Романа Сафиуллина в двух партиях.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис во 2-м раунде уступил Даниилу Медведеву.
Вторая ракетка мира Янник Синнер разгромил Себастьяна Корду 6:1, 6:2.
АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти
Алекс Де Минаур [11] – Алексей Попырин
Лоренцо Сонего – Уго Умбер [14]
Хуберт Хуркач [10] – Каспер Рууд [8]
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [5] – Стефанос Циципас [12]
Карен Хачанов [15] – Даниил Медведев [4]
Хольгер Руне [7] / Сумит Нагал – Миомир Кецманович / Григор Димитров [9]
Ян-Леннард Штруфф – Янник Синнер
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