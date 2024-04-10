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  4. ВИДЕО. Монфис в двух сетах уступил Медведеву на Мастерсе в Монте-Карло
ATP
10 апреля 2024, 20:11 |
421
0

ВИДЕО. Монфис в двух сетах уступил Медведеву на Мастерсе в Монте-Карло

Гаэль завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монако

10 апреля 2024, 20:11 |
421
0
ВИДЕО. Монфис в двух сетах уступил Медведеву на Мастерсе в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 40) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

В 1/16 финала Мастерса француз в двух сетах проиграл 4-й ракетке мира Даниилу Медведеву, который выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 29 минут.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Даниил Медведев [4] – 2:6, 4:6

Это была 4-й очный поединок теннисистов. Счет стал 2:2.

В следующем раунде Медведев сыграет против Карена Хачанову, посеяного под 15-м номером.

Гаэль на старте соревнований в Монако выиграл у Александара Вукича.

Хайлайты матча Гаэль Монфис – Даниил Медведев

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Гаэль Монфис Александар Вукич видео ATP Монте-Карло
Источник Sport.ua
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