ВИДЕО. Монфис в двух сетах уступил Медведеву на Мастерсе в Монте-Карло

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 40) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

В 1/16 финала Мастерса француз в двух сетах проиграл 4-й ракетке мира Даниилу Медведеву, который выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 29 минут.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Даниил Медведев [4] – 2:6, 4:6

Это была 4-й очный поединок теннисистов. Счет стал 2:2.

В следующем раунде Медведев сыграет против Карена Хачанову, посеяного под 15-м номером.

Гаэль на старте соревнований в Монако выиграл у Александара Вукича.

Хайлайты матча Гаэль Монфис – Даниил Медведев