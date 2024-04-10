ВИДЕО. Монфис в двух сетах уступил Медведеву на Мастерсе в Монте-Карло
Гаэль завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монако
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 40) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).
В 1/16 финала Мастерса француз в двух сетах проиграл 4-й ракетке мира Даниилу Медведеву, который выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 29 минут.
АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Даниил Медведев [4] – 2:6, 4:6
Это была 4-й очный поединок теннисистов. Счет стал 2:2.
В следующем раунде Медведев сыграет против Карена Хачанову, посеяного под 15-м номером.
Гаэль на старте соревнований в Монако выиграл у Александара Вукича.
Хайлайты матча Гаэль Монфис – Даниил Медведев
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