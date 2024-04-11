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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:48
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ВИДЕО. Крестовина! Как Боруссия Д могла вырвать ничью у Атлетико на 90+6-й

Юлиан Брандт был близок к голу, но в итоге победу со счетом 2:1 одержал мадридский клуб

11 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:48
480
0
ВИДЕО. Крестовина! Как Боруссия Д могла вырвать ничью у Атлетико на 90+6-й
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского коллектива.

Голами у хозяев отличились Родриго Де Паул (4) и Самуэль Лино (32), а у гостей забил Себастьян Але (81).

Однако немецкий коллектив мог вырвать ничью на последних секундах. На 90+6-й Юлиан Брандт попал в крестовину после удара головой.

❗️ ВИДЕО. Крестовина! Как Боруссия Д могла вырвать ничью у Атлетико на 90+6-й

Ответный матч состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву. Матч пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

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Источник Sport.ua
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