ВИДЕО. Крестовина! Как Боруссия Д могла вырвать ничью у Атлетико на 90+6-й
Юлиан Брандт был близок к голу, но в итоге победу со счетом 2:1 одержал мадридский клуб
10 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского коллектива.
Голами у хозяев отличились Родриго Де Паул (4) и Самуэль Лино (32), а у гостей забил Себастьян Але (81).
Однако немецкий коллектив мог вырвать ничью на последних секундах. На 90+6-й Юлиан Брандт попал в крестовину после удара головой.
❗️ ВИДЕО. Крестовина! Как Боруссия Д могла вырвать ничью у Атлетико на 90+6-й
Ответный матч состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву. Матч пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Nein. Brandt. Lattenkreuz...— Borussia Dortmund (@BVB) April 10, 2024
Diese Schlussphase... 🥵 pic.twitter.com/dIuyGEt8rx— Borussia Dortmund (@BVB) April 10, 2024
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