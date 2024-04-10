Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Бельгийский вратарь «сливочных» Тибо Куртуа, который восстанавливается от травмы, прокомментировал первый гол «Манчестер Сити» в этом матче. Бернарду Силва забил со штрафного на 2-й минуте Лунину:

«Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, потому что он сразу же над вами...», – сказал Тибо.

ВИДЕО. Гол Бернарду Силвы в ворота Андрея Лунина