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10 апреля 2024, 22:49 |
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Свитолина рассказала, как помогает Украине во время войны

Элина дала интервью каналу Action Sports Jax

10 апреля 2024, 22:49 |
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Свитолина рассказала, как помогает Украине во время войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала интервью каналу Action Sports Jax.

Украинка рассказала о войне в Украине и как помогает своей стране:

«Война длится уже два года, и для нас, кто играет и соперничает на мировой арене, это стало миссией. Мы хотим помочь своей стране, семьям и детям через мой фонд. Мы проводим разные мероприятия. Начиная от теннисных турниров в Украине и заканчивая психологической помощью, которая сейчас очень важна.

Благодаря опыту выступлений на мировой арене, хотим помочь молодому поколению научиться бороться с переживаниями и стрессом. Для меня важно продолжать играть в теннис, и я ставлю целью популяризировать этот вид спорта в моей стране, принести хотя бы немного хороших новостей на родину.

Я получаю огромную поддержку со всей Украины. Мои друзья посылают мне фотографии, где наши солдаты на передовой в короткие минуты отдыха смотрят теннисные матчи и другие соревнования. Именно сейчас мы участвуем в квалификации к Олимпийским играм, и такая поддержка очень особенная для нас. Она каждый день дает нам мотивацию двигаться вперед, стараться доставить больше радости нашим людям и стране.

Я скучаю по дому. Мой родной город уже несколько месяцев находится под обстрелами, поэтому для меня это ежедневное переживание. Но я должен бороться, я должен играть в теннис. Я знаю, что многие люди за нами наблюдают, поддерживают меня и других девушек. Вот почему мы здесь. Вот почему мы хотим одержать победу для сборной Украины, и это очень важно для нас. Надеемся, на этой неделе все сложится хорошо», – сказала Свитолина.

12–13 апреля Элина сыграет за сборную Украины против Румынии в квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг.

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Элина Свитолина российско-украинская война
Источник YouTube
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