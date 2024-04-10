Каталонская «Жирона» в своих социальных сетях назвала лучшего игрока команды за март.

Признание получил украинский голеадор каталонского клуба Артем Довбик, который провел в марте за «Жирону» четыре матча и отметился двумя точными ударами в поединке против «Бетиса».

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» во всех турнирах 33 матча, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее нападающий «Жироны» Артем Довбик сообщил, за какой клуб планирует играть в следующем сезоне.

ФОТО. Очередная звезда. Довбик получил высокое признание в Жироне