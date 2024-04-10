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  4. ФОТО. Очередная звезда. Довбик получил высокое признание в Жироне
Испания
10 апреля 2024, 22:22 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:56
1576
0

ФОТО. Очередная звезда. Довбик получил высокое признание в Жироне

Украинский форвард признан лучшим игроком команды в марте

10 апреля 2024, 22:22 | Обновлено 10 апреля 2024, 22:56
1576
0
ФОТО. Очередная звезда. Довбик получил высокое признание в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Каталонская «Жирона» в своих социальных сетях назвала лучшего игрока команды за март.

Признание получил украинский голеадор каталонского клуба Артем Довбик, который провел в марте за «Жирону» четыре матча и отметился двумя точными ударами в поединке против «Бетиса».

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» во всех турнирах 33 матча, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее нападающий «Жироны» Артем Довбик сообщил, за какой клуб планирует играть в следующем сезоне.

ФОТО. Очередная звезда. Довбик получил высокое признание в Жироне

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Источник Sport.ua
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