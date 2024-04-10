ФОТО. Очередная звезда. Довбик получил высокое признание в Жироне
Украинский форвард признан лучшим игроком команды в марте
Каталонская «Жирона» в своих социальных сетях назвала лучшего игрока команды за март.
Признание получил украинский голеадор каталонского клуба Артем Довбик, который провел в марте за «Жирону» четыре матча и отметился двумя точными ударами в поединке против «Бетиса».
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» во всех турнирах 33 матча, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.
Ранее нападающий «Жироны» Артем Довбик сообщил, за какой клуб планирует играть в следующем сезоне.
ФОТО. Очередная звезда. Довбик получил высокое признание в Жироне
❤️🤍 Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de març ha estat Dovbyk!🌟 pic.twitter.com/dIUrOKXDEM— Girona FC (@GironaFC) April 10, 2024
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