Капитан сборной Румынии: «Мне нужно было научиться общаться по-другому»

12–13 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Накануне поединка капитан румынок Хория Текэу высказался о предстоящей встрече:

«Когда я занял этот пост, мне нужно было научиться общаться по-другому, и это было интересно. Я был игроком Кубка Дэвиса на протяжении 20 лет, и мне нравился этот формат, но это новый вызов.



Быть капитаном – это другое дело, здесь гораздо больше ответственности. Я учусь, как заставить девушек играть как можно лучше. Вам нужно узнать, что нравится каждой и как я могу лучше подготовить их к противостоянию.



Эти девушки являются образцом для подражания для румын, которые смотрят теннис и любят спорт. Я хочу, чтобы они соревновались честно, честно и побеждали в матчах», – сказал Хория.

Ранее появились фото с тренировки сборной Украины.