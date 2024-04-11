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  4. Бенфика не допустила на матч ЛЕ фанатов обидчика Шахтера. Известны причины
Лига Европы
11 апреля 2024, 11:10 |
316
0

Бенфика не допустила на матч ЛЕ фанатов обидчика Шахтера. Известны причины

Первый матч между «орлами» и «Марселем» состоится 11 апреля в 22:00

11 апреля 2024, 11:10 |
316
0
Бенфика не допустила на матч ЛЕ фанатов обидчика Шахтера. Известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты ФК Бенфики

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Бенфика» и «Марсель». Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Руководство «Марселя» накануне сообщило, что фанаты «Бенфики» не будут допущены к ответному матчу, который должен состояться 18 апреля. «Бенфика» ответили тем же – болельщики французского клуба не будут допущены к сегодняшнему поединку. Клуб из Лиссабона сообщил, что из-за возможных беспорядков болельщики «Марселя» не смогут посмотреть матч на стадионе.

«Бенфика» отменила билеты, купленные на матч фанатами «Марселя» и оставила в продаже билеты только для собственных белильщиков.

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Марсель Бенфика Лига Европы Анатолий Трубин билеты фанаты болельщики
Источник The Independent
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