Бенфика не допустила на матч ЛЕ фанатов обидчика Шахтера. Известны причины
Первый матч между «орлами» и «Марселем» состоится 11 апреля в 22:00
11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Бенфика» и «Марсель». Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Руководство «Марселя» накануне сообщило, что фанаты «Бенфики» не будут допущены к ответному матчу, который должен состояться 18 апреля. «Бенфика» ответили тем же – болельщики французского клуба не будут допущены к сегодняшнему поединку. Клуб из Лиссабона сообщил, что из-за возможных беспорядков болельщики «Марселя» не смогут посмотреть матч на стадионе.
«Бенфика» отменила билеты, купленные на матч фанатами «Марселя» и оставила в продаже билеты только для собственных белильщиков.
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