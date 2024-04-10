ВИДЕО. Безус снова забил команде Кокорина. Украинец отличился в Кубке Кипра
«Омония» разгромила «Арис» в первом матче полуфинала турнира со счетом 3:0
10 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Кипра между командами «Арис» и «Омония». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Украинский футболист «Омонии» Роман Безус вышел на поле с первых минут и был заменен на 66-й.
На 29-й украинец открыл счет в поединке после удара головой.
За «Арис» играет россиянин Александр Кокорин. Безус уже забивал этой команде в чемпионате Кипра в этой кампании.
Для Безуса это 14-й гол в текущем сезоне в составе «Омонии». Он забивал в трех турнирах: чемпионате и Кубке Кипра, а также в квалификации Лиги конференций.
Кубок Кипра. 1/2 финала
Первый матч. 10 апреля
Арис – Омония – 0:3
Голы: Безус, 29, Семедо, 50, Алиоум, 89
ВИДЕО. Безус снова забил команде Кокорина. Украинец отличился в Кубке Кипра
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