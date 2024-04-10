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10 апреля 2024, 22:26 |
697
0

ВИДЕО. Безус снова забил команде Кокорина. Украинец отличился в Кубке Кипра

«Омония» разгромила «Арис» в первом матче полуфинала турнира со счетом 3:0

10 апреля 2024, 22:26 |
697
0
ВИДЕО. Безус снова забил команде Кокорина. Украинец отличился в Кубке Кипра
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

10 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Кипра между командами «Арис» и «Омония». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Украинский футболист «Омонии» Роман Безус вышел на поле с первых минут и был заменен на 66-й.

На 29-й украинец открыл счет в поединке после удара головой.

За «Арис» играет россиянин Александр Кокорин. Безус уже забивал этой команде в чемпионате Кипра в этой кампании.

Для Безуса это 14-й гол в текущем сезоне в составе «Омонии». Он забивал в трех турнирах: чемпионате и Кубке Кипра, а также в квалификации Лиги конференций.

Кубок Кипра. 1/2 финала

Первый матч. 10 апреля

Арис – Омония – 0:3

Голы: Безус, 29, Семедо, 50, Алиоум, 89

ВИДЕО. Безус снова забил команде Кокорина. Украинец отличился в Кубке Кипра

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Кубок Кипра по футболу Роман Безус видео голов и обзор Омония Арис Лимасол Александр Кокорин
Источник Sport.ua
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