10 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Кипра между командами «Арис» и «Омония». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Украинский футболист «Омонии» Роман Безус вышел на поле с первых минут и был заменен на 66-й.

На 29-й украинец открыл счет в поединке после удара головой.

За «Арис» играет россиянин Александр Кокорин. Безус уже забивал этой команде в чемпионате Кипра в этой кампании.

Для Безуса это 14-й гол в текущем сезоне в составе «Омонии». Он забивал в трех турнирах: чемпионате и Кубке Кипра, а также в квалификации Лиги конференций.

Кубок Кипра. 1/2 финала

Первый матч. 10 апреля

Арис – Омония – 0:3

Голы: Безус, 29, Семедо, 50, Алиоум, 89

ВИДЕО. Безус снова забил команде Кокорина. Украинец отличился в Кубке Кипра