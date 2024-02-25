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25 февраля 2024, 21:10 |
733
0

ВИДЕО. Безус забил гол с пенальти за Омонию в ворота команды с россиянином

Роман реализовал 11-метровый в поединке на Кипре «Арис» – «Омония» (1:2)

25 февраля 2024, 21:10 |
733
0
ВИДЕО. Безус забил гол с пенальти за Омонию в ворота команды с россиянином
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

25 февраля проходит матч чемпионата Кипра между командами «Арис» и «Омония». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Оба клуба попали в плей-офф турнира вместе с еще 4 коллективами.

Украинский футболист «Омонии» Роман Безус реализовал пенальти на 29-й минуте. Для Безуса это 13-й гол в текущем сезоне во всех турнирах. В чемпионате Кипра у него 7 забитых мячей и 6 ассистов.

На 35-й преимущество гостей увеличил Вилли Семедо.

Интересно, что за «Арис» выступает россиянин Александр Кокорин, чей гол был отменен на 23-й минуте. Единственный мяч у «Ариса» забил Яла Гомис на 45+5-й.

Безус отыграл в этом матче 67 минут, после чего был заменен на Александра Франссона.

Сейчас «Омония» занимает в таблице плей-офф 4-е место с 52 очками. У лидера АПОЭЛя 60 пунктов.

ВИДЕО. Безус забил гол с пенальти за Омонию в ворота команды с россиянином

Таблица плей-офф чемпионата Кипра

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Источник Sport.ua
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