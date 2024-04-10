В матче Реал – Ман Сити сыграл безумный коэффициент благодаря счету 3:3

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Ничья у букмекеров была оценена коэффициентом 3,53. А вот «точный счет» 3:3 предлагалось взять за коэффициент 50,0.

Ставки на исход «обе забьют – да» принимались по коэффициенту 1,65, а пик «тотал голов 5.5 больше» котировался по 9,60.

Ответный поединок состоится 17 апреля в 22:00 на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Видеообзор матча Реал – Манчестер Сити – 3:3