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  4. В матче Реал – Ман Сити сыграл безумный коэффициент благодаря счету 3:3
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 21:25 |
1131
1

В матче Реал – Ман Сити сыграл безумный коэффициент благодаря счету 3:3

9 апреля королевский клуб и горожане выдали суперматч в первой игре 1/4 финала ЛЧ

10 апреля 2024, 21:25 |
1131
1
В матче Реал – Ман Сити сыграл безумный коэффициент благодаря счету 3:3
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Ничья у букмекеров была оценена коэффициентом 3,53. А вот «точный счет» 3:3 предлагалось взять за коэффициент 50,0.

Ставки на исход «обе забьют – да» принимались по коэффициенту 1,65, а пик «тотал голов 5.5 больше» котировался по 9,60.

Ответный поединок состоится 17 апреля в 22:00 на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Видеообзор матча Реал – Манчестер Сити – 3:3

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Источник Sport.ua
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