Экс-игрок Челси рассказал, что поможет Мудрику улучшить игру в команде

Бывший нападающий лондонского «Челси» Флоран Малуда высказался об украинском венгере команды Михаиле Мудрике.

«У Мудрика есть потенциал стать великим игроком «Челси» в будущем. Каждый раз, когда он играет за свою сборную – он главный человек на поле. Мудрик показал устойчивость в этом сезоне, видно, что он прогрессирует.

Он мог бы оказать намного большее влияние на команду, если бы был немного расслабление. Когда вы наблюдаете за ним, то он пытается справиться с давлением. Ему нужно найти способ справиться с этим давлением, и это поможет ему играть за «Челси» так, как он играет за сборную Украины», – сказал Малуда.

Ранее сообщалось, что в «Челси» крайне разочарованы Мудриком.