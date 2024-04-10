Экс-игрок Челси рассказал, что поможет Мудрику улучшить игру в команде
Флоран Малуда высказался об украинском вингере «пенсионеров»
Бывший нападающий лондонского «Челси» Флоран Малуда высказался об украинском венгере команды Михаиле Мудрике.
«У Мудрика есть потенциал стать великим игроком «Челси» в будущем. Каждый раз, когда он играет за свою сборную – он главный человек на поле. Мудрик показал устойчивость в этом сезоне, видно, что он прогрессирует.
Он мог бы оказать намного большее влияние на команду, если бы был немного расслабление. Когда вы наблюдаете за ним, то он пытается справиться с давлением. Ему нужно найти способ справиться с этим давлением, и это поможет ему играть за «Челси» так, как он играет за сборную Украины», – сказал Малуда.
Ранее сообщалось, что в «Челси» крайне разочарованы Мудриком.
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