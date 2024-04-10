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Англия
10 апреля 2024, 20:39 |
846
3

Экс-игрок Челси рассказал, что поможет Мудрику улучшить игру в команде

Флоран Малуда высказался об украинском вингере «пенсионеров»

10 апреля 2024, 20:39 |
846
3
Экс-игрок Челси рассказал, что поможет Мудрику улучшить игру в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший нападающий лондонского «Челси» Флоран Малуда высказался об украинском венгере команды Михаиле Мудрике.

«У Мудрика есть потенциал стать великим игроком «Челси» в будущем. Каждый раз, когда он играет за свою сборную – он главный человек на поле. Мудрик показал устойчивость в этом сезоне, видно, что он прогрессирует.

Он мог бы оказать намного большее влияние на команду, если бы был немного расслабление. Когда вы наблюдаете за ним, то он пытается справиться с давлением. Ему нужно найти способ справиться с этим давлением, и это поможет ему играть за «Челси» так, как он играет за сборную Украины», – сказал Малуда.

Ранее сообщалось, что в «Челси» крайне разочарованы Мудриком.

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Harun Bakircioğlu
Мудрик за сборную забил два гола к своим 23 годам, лидер пипец какой
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Southeast*
Мудрик хорошо подаёт, пасует и бегает.   Но "мотаться" совсем не умеет.   Ни в защите, ни в нападении.
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-1
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