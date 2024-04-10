10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

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Первый матч проходит в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Ответный поединок состоится 16 апреля в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Атлетико М и Боруссией Д

Атлетико М: Облак, Молина, Аспиликуэта, Хименес, Витцель, Коке, Де Пауль, Льоренте, Гризманн, Мората, Лино.

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Эмре Джан, Нмеча, Санчо, Адейеми, Фуллкруг.

👥 ¡Los 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎𝐒 para el partidazo! pic.twitter.com/xO0j14Qlzg — Atlético de Madrid (@Atleti) April 10, 2024