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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 10 апреля 2024, 21:08
449
0

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Атлетико М и Боруссией Д

10 апреля в 22:00 в Мадриде состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 10 апреля 2024, 21:08
449
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Атлетико М и Боруссией Д

10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Ответный поединок состоится 16 апреля в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Атлетико М и Боруссией Д

Атлетико М: Облак, Молина, Аспиликуэта, Хименес, Витцель, Коке, Де Пауль, Льоренте, Гризманн, Мората, Лино.

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Эмре Джан, Нмеча, Санчо, Адейеми, Фуллкруг.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Боруссия Д стартовые составы
Источник Sport.ua
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