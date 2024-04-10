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Испания
10 апреля 2024, 20:15 | Обновлено 10 апреля 2024, 20:21
2147
0

У Жироны могут возникнуть трудности со стадионом в ЛЧ. Что произошло?

Клуб так и не приступил к реконструкции стадиона

10 апреля 2024, 20:15 | Обновлено 10 апреля 2024, 20:21
2147
0
У Жироны могут возникнуть трудности со стадионом в ЛЧ. Что произошло?
Diari de Girona. Фанати Жироны

Каталонская «Жирона» занимает третье место в Ла Лиге и вполне вероятно, что квалифицируется на следующий сезон в Лигу чемпионов.

Однако по информации Sport es, у каталонского клуба могут возникнуть трудности со стадионом в Лиге чемпионов.

Идея «Жироны» состоит сейчас в том, чтобы отремонтировать и расширить «Монтиливи», но время истекает, что затрудняет достижение этого до начала следующего сезона.

Если несколько месяцев назад казалось, что у руководства каталонского клуба все запланировало, то сейчас все не так однозначно. Руководство «Жироны» сейчас разговаривает с УЕФА, чтобы попытаться убедить их, что команда сможет выступать в Лиге Чемпионов с временными трибунами.

Отмечается, что «Жирона» не рассматривает поиск альтернативного стадиона, где они смогут играть в Еврокубках.

Ранее сообщалось, что «Жирона» планирует расширение стадиона.

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Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу реконструкция стадиона
Источник Sport.es
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