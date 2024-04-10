У Жироны могут возникнуть трудности со стадионом в ЛЧ. Что произошло?
Клуб так и не приступил к реконструкции стадиона
Каталонская «Жирона» занимает третье место в Ла Лиге и вполне вероятно, что квалифицируется на следующий сезон в Лигу чемпионов.
Однако по информации Sport es, у каталонского клуба могут возникнуть трудности со стадионом в Лиге чемпионов.
Идея «Жироны» состоит сейчас в том, чтобы отремонтировать и расширить «Монтиливи», но время истекает, что затрудняет достижение этого до начала следующего сезона.
Если несколько месяцев назад казалось, что у руководства каталонского клуба все запланировало, то сейчас все не так однозначно. Руководство «Жироны» сейчас разговаривает с УЕФА, чтобы попытаться убедить их, что команда сможет выступать в Лиге Чемпионов с временными трибунами.
Отмечается, что «Жирона» не рассматривает поиск альтернативного стадиона, где они смогут играть в Еврокубках.
Ранее сообщалось, что «Жирона» планирует расширение стадиона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок «Арсенала» прокомментировал эпизод с голом на 2-й минуте
УАФ продолжает эксперимент