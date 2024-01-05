«Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона

Один из руководителей «Жироны» Пере Гвардиола заявил, что клуб вскоре рассчитывает начать реконструкцию и расширение домашнего стадиона, но многое зависит от денег, которые можно заработать на продаже игроков.

«У нас есть проект расширения стадиона, который мы представили городским властям. У клуба есть видение нашего развития, но эти планы зависят и от продаж игроков на трансферном рынке».

«Работы на стадионе должны начаться в феврале и завершены в 2025 году. Это важный проект для города», — сказал Гвардиола.

Ранее функционер отметил, что у клуба нет предложений по Артему Довбику и другим лидерам команды.