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  4. «Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона
Испания
05 января 2024, 07:51 |
343
0

«Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона

Гвардиола рассказал о планах клуба

05 января 2024, 07:51 |
343
0
«Зависит от продажи игроков». Жирона планирует расширение стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из руководителей «Жироны» Пере Гвардиола заявил, что клуб вскоре рассчитывает начать реконструкцию и расширение домашнего стадиона, но многое зависит от денег, которые можно заработать на продаже игроков.

«У нас есть проект расширения стадиона, который мы представили городским властям. У клуба есть видение нашего развития, но эти планы зависят и от продаж игроков на трансферном рынке».

«Работы на стадионе должны начаться в феврале и завершены в 2025 году. Это важный проект для города», — сказал Гвардиола.

Ранее функционер отметил, что у клуба нет предложений по Артему Довбику и другим лидерам команды.

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Жирона Пере Гвардиола чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Relevo
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