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  4. Свитолина рассказала, почему матч с Румынией пройдет в США
WTA
10 апреля 2024, 20:13 |
489
0

Свитолина рассказала, почему матч с Румынией пройдет в США

Команда готовится к старту матча Кубка Билли Джин Кинг

10 апреля 2024, 20:13 |
489
0
Свитолина рассказала, почему матч с Румынией пройдет в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская сборная Украины по теннису в рамках матча Кубка Билли Джин Кинг сыграет с Румынией. Встреча пройдет в США 12-13 апреля.

Лидер украинской команды Элина Свитолина рассказала, почему матч пройдет в США.

«Когда мы завоевали это право сыграть в квалификации, на этом очень важном этапе соревнований, мы начали искать место проведения матча. Очевидно, что из-за войны организовать этот матч в Украине невозможно. И мы объединились вместе с Bush Tennis Center, чтобы найти хорошую площадку, и дальше все звезды сошлись».

«Мы нашли это замечательное место во Флориде, и очень рады здесь быть. Уже пару дней мы проводим тренировки. Поэтому ждем болельщиков, надеемся на их поддержку», – сказала Свитолина.

Украину в матче представят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила Киченок, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок.

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Элина Свитолина Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису
Источник Большой теннис Украины
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