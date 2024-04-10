Свитолина рассказала, почему матч с Румынией пройдет в США

Женская сборная Украины по теннису в рамках матча Кубка Билли Джин Кинг сыграет с Румынией. Встреча пройдет в США 12-13 апреля.

Лидер украинской команды Элина Свитолина рассказала, почему матч пройдет в США.

«Когда мы завоевали это право сыграть в квалификации, на этом очень важном этапе соревнований, мы начали искать место проведения матча. Очевидно, что из-за войны организовать этот матч в Украине невозможно. И мы объединились вместе с Bush Tennis Center, чтобы найти хорошую площадку, и дальше все звезды сошлись».

«Мы нашли это замечательное место во Флориде, и очень рады здесь быть. Уже пару дней мы проводим тренировки. Поэтому ждем болельщиков, надеемся на их поддержку», – сказала Свитолина.

Украину в матче представят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Людмила Киченок, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок.