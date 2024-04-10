Украина. Премьер лига10 апреля 2024, 19:10 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:16
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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 23-го тура УПЛ
Поединки 23-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 6 по 9 апреля
10 апреля 2024, 19:10 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:16
268
1
Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 23-го тура.
Поединки 23-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 6 по 9 апреля.
Претенденты на лучшего игрока 23-го тура УПЛ
- Луифер Эрнандес (Полесье)
- Артем Бондаренко (Шахтер)
- Денис Устименко (Минай)
- Евгений Кучеренко (ЛНЗ)
Претенденты на лучшего тренера 23-го тура УПЛ
- Роман Григорчук (Черноморец)
- Марино Пушич (Шахтер)
- Олег Шандрук (Верес)
- Олег Дулуб (ЛНЗ)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 11 апреля 09:00.
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