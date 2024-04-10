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Украина. Премьер лига
10 апреля 2024, 19:10 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:16
268
1

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 23-го тура УПЛ

Поединки 23-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 6 по 9 апреля

10 апреля 2024, 19:10 | Обновлено 10 апреля 2024, 19:16
268
1
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 23-го тура УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 23-го тура.

Поединки 23-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 6 по 9 апреля.

Претенденты на лучшего игрока 23-го тура УПЛ

  • Луифер Эрнандес (Полесье)
  • Артем Бондаренко (Шахтер)
  • Денис Устименко (Минай)
  • Евгений Кучеренко (ЛНЗ)

Претенденты на лучшего тренера 23-го тура УПЛ

  • Роман Григорчук (Черноморец)
  • Марино Пушич (Шахтер)
  • Олег Шандрук (Верес)
  • Олег Дулуб (ЛНЗ)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 11 апреля 09:00.

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Источник Sport.ua
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Фанькин кот
А где же дынамка суркисова, самая титулованная, голубая, размалеванная🧑‍🦽4️⃣
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