Феликс НМЕЧА: «Мы уверены, что сможем победить Атлетико»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«У меня была длительная травма, и сейчас я возвращаюсь к своему ритму. Против «Баварии» на прошлых выходных я вышел в старте, и это было очень важно для меня. Сейчас я очень рад быть в Лиге чемпионов, и мы уверены, что в матче против «Атлетико» добьемся победы».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Боруссия» Дортмунд состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.