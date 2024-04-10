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  4. Феликс НМЕЧА: «Мы уверены, что сможем победить Атлетико»
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 19:06 |
167
0

Феликс НМЕЧА: «Мы уверены, что сможем победить Атлетико»

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» Мадрид

10 апреля 2024, 19:06 |
167
0
Феликс НМЕЧА: «Мы уверены, что сможем победить Атлетико»
УЕФА. Феликс Нмеча

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«У меня была длительная травма, и сейчас я возвращаюсь к своему ритму. Против «Баварии» на прошлых выходных я вышел в старте, и это было очень важно для меня. Сейчас я очень рад быть в Лиге чемпионов, и мы уверены, что в матче против «Атлетико» добьемся победы».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Боруссия» Дортмунд состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Боруссия Д
Источник УЕФА
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