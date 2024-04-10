Феликс НМЕЧА: «Мы уверены, что сможем победить Атлетико»
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» Мадрид
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:
«У меня была длительная травма, и сейчас я возвращаюсь к своему ритму. Против «Баварии» на прошлых выходных я вышел в старте, и это было очень важно для меня. Сейчас я очень рад быть в Лиге чемпионов, и мы уверены, что в матче против «Атлетико» добьемся победы».
Матч «Атлетико» Мадрид – «Боруссия» Дортмунд состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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