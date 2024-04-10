Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Карпатах Друди делал, что хотел»

Вчера Дарио Друди был назначен на пост исполняющего обязанности спортивного директора «Полесья». Артем Федецкий, который когда-то играл под руководством Друди в «Карпатах», поделился своим мнением о специалисте:

– Каким Друди был тренером?

– Ну, такое... У нас не сложилось с ним с самого начала. Давайте откровенно, он не тренер. Мы с ним тренировались по два часа без смысла, потом я еще на паркете или в тренажерке работал, чтобы нагрузку дотянуть. Он делал, что хотел – приглашал футболистов каких-то из Франции, Португалии.

– Артем, удивлены ли вы информацией, что Друди может возглавить академию «Полесья»?

– Эту информацию я впервые услышал от вас. «Полесье» – это перспективный клуб, хотя сейчас у команды и не все складывается. Такое случается, когда команда только начинает зарождаться. У «Полесья» хорошие футболисты, тренерский штаб, финансовые условия также на уровне.

Просто нужно время, перетерпеть сложный момент. Этот сезон для «Полесья» пробный, а уже в следующем будут ставиться задачи. Команда только формируется.

Сможет ли в этом сезоне «Полесье» зацепиться за еврокубки? Лично мне было бы интересно посмотреть на «Полесье» в еврокубках. После первого круга «Полесье» было одним из фаворитов на призовые места, но получилось так, как получилось. Это футбол. Игрокам нужно исправлять ситуацию своим отношением на тренировках и в официальных матчах, быть одним коллективом на поле.

Что касается Друди, то его берут на перспективу, чтобы он формировал молодежь.