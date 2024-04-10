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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 18:36 | Обновлено 10 апреля 2024, 18:37
29
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы знаем, что Атлетико это хорошая команда»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» Мадрид

10 апреля 2024, 18:36 | Обновлено 10 апреля 2024, 18:37
29
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы знаем, что Атлетико это хорошая команда»
УЕФА. Эдин Терзич

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Успехи «Атлетико» хорошо известны, и они внедрили новое искусство защиты. С ним трудно бороться любой команде в мире. На их стадионе будет непросто, но мы надеемся, что сможем пройти испытание и пройти дальше. Мы знаем, как они бьются и какая это хорошая команда, но мы готовы показать все, на что способны, и мы должны играть как одна команда.

Мы довольны интенсивностью, которой достигли в последних матчах, но мы должны ее поддерживать. «Атлетико» очень сильно развился в атаке, и это большой вызов для нас. Мы знаем, что не имеем права на ошибку. Они могут навязать нам свой стиль игры, и мы должны быть на высоте».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Боруссия» Дортмунд состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Боруссия Д Эдин Терзич
Источник УЕФА
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