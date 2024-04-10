Лига чемпионов10 апреля 2024, 17:58 |
258
0
Голкипер Ман Сити: «Думаю, матч с Реалом – ранний финал Лиги чемпионов»
Штефан Ортега – о противостоянии с «Реалом»
10 апреля 2024, 17:58 |
258
0
Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (ничья 3:3 в Мадриде):
«Был ли это ранний финал Лиги чемпионов? Думаю, да, если посмотреть, насколько успешными были клубы в прошлом.
Для нас это результат, с которым мы уже сталкивались в прошлом сезоне, поэтому не были полностью недовольны им».
Ответный матч в Манчестере состоится через неделю, 17 апреля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 апреля 2024, 14:33 8
Экс-игрок «Арсенала» прокомментировал эпизод с голом на 2-й минуте
Футбол | 09 апреля 2024, 19:07 8
Бывший игрок «Динамо» рассказал о реакции сборников на его удар паненкой
Футбол | 10.04.2024, 14:50
Футбол | 10.04.2024, 16:53
Футбол | 10.04.2024, 07:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.04.2024, 00:47 13
10.04.2024, 00:51 2
09.04.2024, 21:11 3
08.04.2024, 23:51 1
10.04.2024, 13:45 6
10.04.2024, 12:26 1
09.04.2024, 00:31 10
08.04.2024, 21:35 1