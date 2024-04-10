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  4. Голкипер Ман Сити: «Думаю, матч с Реалом – ранний финал Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
10 апреля 2024, 17:58 |
258
0

Голкипер Ман Сити: «Думаю, матч с Реалом – ранний финал Лиги чемпионов»

Штефан Ортега – о противостоянии с «Реалом»

10 апреля 2024, 17:58 |
258
0
Голкипер Ман Сити: «Думаю, матч с Реалом – ранний финал Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Штефан Ортега

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (ничья 3:3 в Мадриде):

«Был ли это ранний финал Лиги чемпионов? Думаю, да, если посмотреть, насколько успешными были клубы в прошлом.

Для нас это результат, с которым мы уже сталкивались в прошлом сезоне, поэтому не были полностью недовольны им».

Ответный матч в Манчестере состоится через неделю, 17 апреля.

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Штефан Ортега Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Sky Germany
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