Голкипер Ман Сити: «Думаю, матч с Реалом – ранний финал Лиги чемпионов»

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (ничья 3:3 в Мадриде):

«Был ли это ранний финал Лиги чемпионов? Думаю, да, если посмотреть, насколько успешными были клубы в прошлом.

Для нас это результат, с которым мы уже сталкивались в прошлом сезоне, поэтому не были полностью недовольны им».

Ответный матч в Манчестере состоится через неделю, 17 апреля.